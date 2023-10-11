Суд знову продовжив перебування президента УАФ Павелка у СІЗО

Щонайменше ще на 48 днів.

У п'ятницю, 6 жовтня, відбулося чергове слухання справи про продовження запобіжного заходу для президента УАФ Андрія Павелка, інформує ZN.ua.

Як повідомляє FootballHub, суддя Шевченківського районного суду міста Львова ухвалив рішення продовжити запобіжний захід ще на 48 діб.

Тепер Павелко перебуватиме у СІЗО до 23 листопада. Термін попереднього запобіжного заходу закінчувався 9 жовтня.

Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко та генсек організації Юрій Записоцький є фігурантами справи про корупцію, пов'язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Влітку обох фігурантів було відправлено до СІЗО.

47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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