Суд знову продовжив перебування президента УАФ Павелка у СІЗО

Щонайменше ще на 48 днів.

У п'ятницю, 6 жовтня, відбулося чергове слухання справи про продовження запобіжного заходу для президента УАФ Андрія Павелка, інформує ZN.ua .

Як повідомляє FootballHub , суддя Шевченківського районного суду міста Львова ухвалив рішення продовжити запобіжний захід ще на 48 діб.

Тепер Павелко перебуватиме у СІЗО до 23 листопада. Термін попереднього запобіжного заходу закінчувався 9 жовтня.

Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко та генсек організації Юрій Записоцький є фігурантами справи про корупцію, пов'язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Влітку обох фігурантів було відправлено до СІЗО.

47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.