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2023-10-11
Суд знову продовжив перебування президента УАФ Павелка у СІЗО
Щонайменше ще на 48 днів.
У п'ятницю, 6 жовтня, відбулося чергове слухання справи про продовження запобіжного заходу для президента УАФ Андрія Павелка, інформує
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Тепер Павелко перебуватиме у СІЗО до 23 листопада. Термін попереднього запобіжного заходу закінчувався 9 жовтня.
Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко та генсек організації Юрій Записоцький є фігурантами справи про корупцію, пов'язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Влітку обох фігурантів було відправлено до СІЗО.
47-річний Павелко є президентом Української асоціації футболу із 6 березня 2015 року.
Олексій Леонічев, ZN.ua