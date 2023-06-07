Найкращий бомбардир УПЛ продовжив контракт із "Дніпром-1"

Футболіст залишається у дніпровському клубі.

"Дніпро-1" оголосив про продовження контракту із форвардом Артемом Довбиком, повідомляє прес-служба клубу, інформує ZN.ua .

Довбик вирішив не грати у Європі © СК "Дніпро-1"

Нова угода з 25-річним українцем розрахована до 30 червня 2025 року, а попередній контракт закінчувався наприкінці 2023-го.

Зазначимо, що Довбик є найкращим бомбардиром двох останніх сезонів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).

За три сезони нападник став найкращим бомбардиром в історії дніпровського клубу - 53 голи у 84 матчах. Також на його рахунку 13 асистів.

Останнім часом у ЗМІ з'являлася різна інформація про інтерес до Довбика з боку італійських та турецьких клубів.

Нагадаємо, за підсумками сезону УПЛ чемпіоном України достроково став донецький "Шахтар", а "Дніпро-1" уперше у своїй історії став срібним призером УПЛ.