Найкращий бомбардир УПЛ продовжив контракт із "Дніпром-1"

Футболіст залишається у дніпровському клубі.

"Дніпро-1" оголосив про продовження контракту із форвардом Артемом Довбиком, повідомляє прес-служба клубу, інформує ZN.ua.

Найкращий бомбардир УПЛ продовжив контракт із
Довбик вирішив не грати у Європі
© СК "Дніпро-1"

Нова угода з 25-річним українцем розрахована до 30 червня 2025 року, а попередній контракт закінчувався наприкінці 2023-го.

Зазначимо, що Довбик є найкращим бомбардиром двох останніх сезонів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).

За три сезони нападник став найкращим бомбардиром в історії дніпровського клубу - 53 голи у 84 матчах. Також на його рахунку 13 асистів.

Останнім часом у ЗМІ з'являлася різна інформація про інтерес до Довбика з боку італійських та турецьких клубів.

Нагадаємо, за підсумками сезону УПЛ чемпіоном України достроково став донецький "Шахтар", а "Дніпро-1" уперше у своїй історії став срібним призером УПЛ.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"Севілья" у серії пенальті обіграла "Рому" у фіналі Ліги Європи"Севілья" у серії пенальті обіграла "Рому" у фіналі Ліги Європи
У "Шахтарі" заявили, що не вірять у повернення до клубу легіонерівУ "Шахтарі" заявили, що не вірять у повернення до клубу легіонерів
У ПСЖ офіційно повідомили про відхід МессіУ ПСЖ офіційно повідомили про відхід Мессі
"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним"Я б його вбив": Усик розповів про можливу зустріч із Путіним
Один із найкращих футболістів Європи продовжить кар'єру в Саудівській Аравії – ЗМІОдин із найкращих футболістів Європи продовжить кар'єру в Саудівській Аравії – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Мессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІМессі погодив контракт із саудівським клубом – ЗМІ
Мессі побив бомбардирський рекорд Роналду у європейських топ-чемпіонатахМессі побив бомбардирський рекорд Роналду у європейських топ-чемпіонатах
Суд продовжив усунення Павелка, УАФ отримає в.о. президентаСуд продовжив усунення Павелка, УАФ отримає в.о. президента
Найкращий бомбардир УПЛ знову зацікавив турецький клуб – ЗМІНайкращий бомбардир УПЛ знову зацікавив турецький клуб – ЗМІ
Ребров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІРебров замість збірної України може продовжити контракт із клубом з ОАЕ – ЗМІ
Український клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітраУкраїнський клуб розірвав контракт із футболістом, який штовхнув дівчину-арбітра
Український баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБАУкраїнський баскетболіст Михайлюк продовжив серію результативних матчів у НБА
Найкращий бомбардир в історії російського футболу втік з країни через війну в УкраїніНайкращий бомбардир в історії російського футболу втік з країни через війну в Україні
"Шахтар" продовжив контракт з одним із лідерів команди"Шахтар" продовжив контракт з одним із лідерів команди
Один із найкращих бомбардирів в історії українського футболу вирішив завершити кар'єру – ЗМІОдин із найкращих бомбардирів в історії українського футболу вирішив завершити кар'єру – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости