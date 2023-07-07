У команді Усика повідомили про підписання контракту на бій із Ф'юрі

Про підписання контракту британцем поки що не повідомляється.

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBA, IBF та WBO у надважкій вазі українця Олександра Усика (20-0, 13 КО), розповів про те, що українець підписав контракт на бій з Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), інформує ZN.ua.

"Так, ми всі хочемо, щоб цей бій відбувся. Хочу подякувати промоутерській компанії Skill Challenge Promotions за зусилля в організації цього поєдинку. Просто хочу, щоб увесь світ знав: з боку команди Усика все підписано та завірено", - написав Клімас у соціальних мережах..

Нагадаємо, команда Усика погодилася розділити гонорар за бій з Ф'юрі 30 на 70 на користь британця, щоб вечір боксу відбувся 29 квітня на "Уемблі" у Лондоні. Проте сторонам так і не вдалося остаточно домовитись.

Переможець бою Усик – Ф'юрі міг стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.

Свій наступний бій українець має провести проти британського претендента Даніеля Дюбуа. Очікується, що він пройде 26 серпня у польському Вроцлаві.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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