Берінчик переміг шведа в андеркарді бою Усика

Українець провів черговий успішний бій.

Український чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (18–0, 9 КО) провів бій проти шведа Ентоні Їгіта (27–4–1, 10 КО) у рамках андеркарда поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, інформує ZN.ua.

Берінчик переміг шведа в андеркарді бою Усика
© K2 Promotions

Берінчик вийшов на ринг в образі вікінга із сокирою з написом "Слава Україні".

Поєдинок вийшов дуже тяжким. Суперник чинив гідний опір, а в заключному раунді боксери влаштували справжню бійку із розміном ударів. У результаті судді віддали перемогу українцю одноголосним рішенням суддів.

Для Дениса це 18-та перемога на професійному рингу та восьмий поспіль захист титулу WBO International.

Нагадаємо, у своєму минулому поєдинку у грудні минулого року Берінчик у Лондоні переміг француза Івана Менді одноголосним рішенням суддів.


Данило Слесь, ZN.ua





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