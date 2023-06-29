Бій Усика та Ф'юрі у грудні не відбудеться – ЗМІ

Український боксер міг провести поєдинок у Саудівській Аравії.

Проведення бою українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та британського чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) наприкінці року в Саудівській Аравії вважається малоймовірним, інформує ZN.ua.

Бій Усика та Ф'юрі у грудні не відбудеться – ЗМІ
Олександр Усик
© Boxingscene

Про це повідомив журналіст talkSPORT Саймон Джордан:

"Мені сказали, що Ф'юрі не боксуватиме в Саудівській Аравії в грудні. До організації такої події дуже далеко.

Я був тим, хто говорив про вечір боксу за участю чотирьох боксерів (Усик, Ф'юрі, Джошуа, Вайлдер – прим.) у грудні, але пропозицій не надходило. Обговорення триває, але щодо надійних джерел повідомили мені, що наприкінці року цього не буде”.

Свій наступний бій українець має провести проти британського претендента Даніеля Дюбуа. Очікується, що він пройде 26 серпня у польському Вроцлаві.

Якщо поєдинок Усика та Ф'юрі відбудеться, то на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.


Данило Слесь, ZN.ua





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