"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця

Бій відбудеться вже за тиждень.

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО), поділився очікуваннями від поєдинку британця проти українського чемпіона Олександра Усика (20-0, 13 КО), інформує ZN.ua.
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"Ми знали, що коли вони виграли промоутерські торги, перше, що спало на думку, це те, що в Польщі вболіватимуть за Усика. Очевидно, близько чверті мільйона українців проживають і оселилися саме в тому районі, де проходитиме бій. Тому ми очікуємо, що атмосфера буде дуже ворожою", – розповів Чарльз сайту talkSPORT.

Нагадаємо, вечір боксу відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena. На коні стоятимуть усі пояси українця.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.

Британський боксер свій минулий поєдинок провів у грудні та переміг технічним нокаутом Кевіна Лерену у третьому раунді. Усик у серпні минулого року переміг Ентоні Джошуа у реванші рішенням суддів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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