"Противно приїжджати до РФ": російський хокеїст з НХЛ висловився про війну в Україні

Гравець виступає у головній хокейній лізі світу.

Російський хокеїст клубу НХЛ "Калгарі Флеймз" Микита Задоров висловився про війну в Україні, інформує ZN.ua.
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"Чому після початку війни не був в Росії? Огидно. Я піду на Патріках у ресторани жерти, коли людей закидають бомбами за 1000 кілометрів від мене просто так? Якось совість не дозволяє трохи. Але це, звичайно, не єдина причина, чому я не поїхав. Може початися мобілізація і я просто можу не вилетіти з країни. Навіщо мені ці ризики? Я в Америці взагалі-то в хокей граю. Я припускаю, що можу більше ніколи не повернутися до Росії", - сказав Задоров в інтерв'ю ютуб-каналу "Вдудь".

28-річний Задоров є вихованцем московського хокею, а у 2013 році був задрафтований у НХЛ. За океаном гравець встиг пограти за "Баффало", "Колорадо", "Чикаго" та "Калгарі".

У складі збірної Росії став бронзовим призером чемпіонату світу-2019, який проходив у Словаччині.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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