У Польщі спецслужби затримали російського хокеїста, якого підозрюють у шпигунстві
Спортсмена заарештовано.
У Польщі затримано російського хокеїста, підозрюваного в роботі на розвідку окупантів, інформує
Прізвища передбачуваного шпигуна не повідомляють, однак у правоохоронних органах вважають, що спортсмен "вів діяльність, що включає, зокрема, виявлення критичної інфраструктури в кількох воєводствах, інформував своїх кураторів про результати розвідки, за що й отримував винагороду".
За даними слідства, росіянин є професійним спортсменом хокейного клубу Першої ліги та перебуває у Польщі з жовтня 2021 року.
Наразі хокеїста було заарештовано на три місяці, а йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Нагадаємо, що Польща після повномасштабного вторгнення РФ в Україну прийняла величезну кількість українських біженців, а також допомагає українській державі фінансовою та військовою складовою.