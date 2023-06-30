У Польщі спецслужби затримали російського хокеїста, якого підозрюють у шпигунстві

Спортсмена заарештовано.

У Польщі затримано російського хокеїста, підозрюваного в роботі на розвідку окупантів, інформує ZN.ua.

У Польщі спецслужби затримали російського хокеїста, якого підозрюють у шпигунстві
© Polsha24

Прізвища передбачуваного шпигуна не повідомляють, однак у правоохоронних органах вважають, що спортсмен "вів діяльність, що включає, зокрема, виявлення критичної інфраструктури в кількох воєводствах, інформував своїх кураторів про результати розвідки, за що й отримував винагороду".

За даними слідства, росіянин є професійним спортсменом хокейного клубу Першої ліги та перебуває у Польщі з жовтня 2021 року.

Наразі хокеїста було заарештовано на три місяці, а йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що Польща після повномасштабного вторгнення РФ в Україну прийняла величезну кількість українських біженців, а також допомагає українській державі фінансовою та військовою складовою.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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