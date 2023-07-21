Російського футболіста не пустили на єврокубковий матч у Естонії

Спортсмену було відмовлено у візі.

Російського футболіста вірменського "Пюніка" в Естонії не пустили на єврокубковий матч кваліфікації Ліги конференцій проти команди "Нарва Транс", інформує ZN.ua.

Російського футболіста не пустили на єврокубковий матч у Естонії
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Повідомляється, що консульство Литви (Литва з консульської точки зору представляє Естонію у Вірменії) у Вірменії відмовило у видачі шенгенських віз громадянам РФ – півзахиснику Михайлу Коваленкові та помічнику головного тренера Роману Монарьову.

"На мій погляд, тут порушено головний принцип спорту - чесність змагання. Якщо УЄФА не може забезпечити участь найсильніших гравців у тих чи інших іграх, значить, нам варто вимагати проведення їх у країнах, де команди можуть брати участь повними складами", - поскаржився президент "Пюніка" Артур Согомонян.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки. Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська сторона намагалася оскаржити рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), проте Верховний суд Швейцарії відмовився від розгляду апеляції РФС щодо усунення клубів та збірних від міжнародних турнірів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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