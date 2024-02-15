Досвідчений український футболіст став героєм матчу чемпіонату Кіпру

Роман Безус відзначився голом та взяв участь в інших взяттях воріт суперника.

Досвідчений український футболіст став героєм матчу чемпіонату Кіпру
Роман Безус
© Omonia FC

Український півзахисник "Омонії" Роман Безус забив гол у матчі 24-го туру чемпіонату Кіпру, інформує ZN.ua.

"Омонія" приймала "Анортосіс" і після першого тайму програвала з рахунком 0:1. Безус вийшов на поле після перерви та взяв участь у всіх трьох голах своєї команди, завдяки чому господарі перемогли з рахунком 3:1.

Спочатку Безус розпочав атаку, яка завершилася голом та рівністю на табло. Потім 33-річний хавбек подав кутовий, з якого Маріуш Стемпіньський оформив дубль та вивів "Омонію" вперед.

На 72-й хвилині Роман забив сам, коли скористався передачею від партнера та завдав результативного удару низом.

Відеоогляд матчу

Роман Безус записав на свій рахунок 11-й гол цього сезону. П'ять він забив у чемпіонаті Кіпру, а ще шість – у Лізі конференцій. Також українець має в активі вісім результативних передач.

"Омонія" має в активі 45 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру.


Данило Слесь, ZN.ua





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