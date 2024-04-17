Представники "Динамо" стали найкращими гравцем та тренером 24-го туру УПЛ

Ліга назвала головних героїв туру.

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращих гравця та тренера за підсумками матчів 24-го туру чемпіонату, інформує ZN.ua .

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Як повідомив офіційний сайт УПЛ, найкращим футболістом туру став півзахисник "Динамо" Володимир Бражко, а перемогу у тренерській номінації в експертів та вболівальників здобув наставник киян Олександр Шовковський.

Зазначимо, що на першому етапі дирекція УПЛ традиційно опитала спортивних журналістів та партнерів, а на другому етапі у соціальних мережах української Прем'єр-Ліги голосували вболівальники.

Бражко набрав 78% голосів у Instagram і 65% у Google Form, випередивши Ігоря Горбача ("Зоря"), Максима Імерекова ("Металіст 1925") та Геннадія Пасіча (ЛНЗ).

А з результатом 70% голосів уболівальників у Instagram і 55% у Google Form, динамівський наставник залишив за спиною своїх колег Юрія Коваля ("Зоря"), Віктора Скрипника ("Металіст 1925") та Віталія Пономарьова ("Рух").

Нагадаємо, "Динамо" у минулому турі в меншості обіграло "Олександрію" (1:0), а єдиний гол на свій рахунок записав саме Бражко.