Стали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної України

Про призначення незабаром оголосять офіційно.

Стали відомі деталі майбутньої співпраці УАФ з новим тренерським штабом збірної України на чолі із Сергієм Ребровим, повідомляє "Татотаке", інформує ZN.ua.

Стали відомі деталі призначення Реброва головним тренером збірної України
Ребров тренує в ОАЕ
© Al Ain FC

За інформацією джерела, контракт із Ребровим вже підписано, офіційно УАФ оголосить про його призначення максимум наступного тижня.

У його тренерський штаб увійдуть Вісенте Гомес (старший помічник), Альберто Босх, Гліб Платов (помічники), а тренером по роботі з воротарями з великою ймовірністю стане Рустам Худжамов.

Строки контракту - цикл Євро-2024 + цикл ЧС-2026, а за згодою сторін угода може бути продовжена ще на два цикли - до ЧС-2030 включно.

Повідомляється, що стратегічним завданням тренерського штабу буде створення єдиної моделі та піраміди для всього інституту збірних. Цю структуру, найімовірніше, будуватиме Унаї Мельгоса, який може стати наставником молодіжної збірної.

Нагадаємо, 28 лютого УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Угода з фахівцем розрахована до моменту набрання чинності контрактом із Сергієм Ребровим, діюча співпраця якого з "Аль-Айном" завершиться в червні.

Ребров очолює "Аль-Айн" із 2021 року. Команда під керівництвом 48-річного тренера виграла чемпіонат ОАЕ у сезоні-2021/22, але захистити титул не змогла.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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