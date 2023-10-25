"Підписали дуже сильного тренера": у "Шахтарі" прокоментували призначення Пушича

У донеччан з'явився новий наставник.

Даріо Срна поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів "Шахтаря" проти "Барселони" та прокоментував призначення нового головного тренера команди Маріно Пушича, інформує ZN.ua.
© ФК Шахтер

"У "Шахтаря" з'явився новий тренер. Я дуже радий цьому. Ми підписали дуже сильного тренера, який у майбутньому покаже добрий результат. Завтра наш новий тренер буде разом зі мною на тренерській лаві. І ще один помічник. Те, що у нього мало досвіду роботи головним тренером – ми дивимося на це по-іншому. На його тренерські та людські якості.

Наші футболісти приїхали сюди, щоби показати, що ми вміємо. З першої до останньої хвилини ми гратимемо у свій футбол. "Барселона" – дуже сильна команда, фаворит. Я хочу, щоб завтра наші футболісти отримали задоволення перед повним стадіоном і стали ще сильнішими після цієї гри", - сказав Срна.

Нагадаємо, "Шахтар" у паузі на матчі збірних звільнив головного тренера Патріка ван Леувена та призначив виконувачем обов'язків наставника "гірників" Даріо Срну. Донеччани вже встигли провести один матч під керівництвом легенди, в якому в УПЛ розгромили ЛНЗ (3:0).

Сьогодні, 24 жовтня, стало відомо про призначення Маріно Пушича новим головним тренером команди.

Завтра, 25 жовтня, "Шахтар" в Іспанії у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрінеться із "Барселоною".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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