Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України

Фахівець працюватиме із національною командою.

Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України
Ротань - легенда "Дніпра"
© УАФ

Головний тренер "Олександрії" та молодіжної збірної України Руслан Ротань прокоментував своє призначення виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

"Для мене це велика честь і гордість – те, що мені довірили національну збірну країни. За те, що я зараз є виконувачем обов'язків на гру з Англією, передусім треба дякувати нашим воїнам. Кому важко – то це їм. Нам же не слід. боятися відповідальності за цей матч, бо нашим воїнам набагато важче на передовій, ніж нам підготуватися до гри та провести її.

Однак ми розуміємо, що теж захищатимемо честь країни, тому маємо підійти дуже відповідально. Я думаю, що до 5-6 березня ми вже знатимемо всіх футболістів, які будуть викликані на збір та увійдуть до резервного списку. Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером і, гадаю, дійдемо висновку цих чисел", - наводить слова Ротаня прес-служба УАФ.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Угода з фахівцем розрахована до моменту набуття чинності контрактом із Сергієм Ребровим. Договір з останнім буде підписано терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до літа 2026 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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