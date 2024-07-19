«Не існує!» Сергій Притула викреслив з футболістів скандального зрадника України

Волонтер, ведучий та блогер Сергій Притула викреслив з футболістів скандального зрадника України.

Про це він заявив під час свого подкасту на ютуб-каналі, інформує Апостроф .

Під час передачі Притула запропонував його гостю спортивному коментатору Роману Бебеху назвати найтупішого з українських футболістів.

«Давай додамо перчинки, нам ж треба інфоприводи якісь робити цим подкастом. Хто з українських футболістів найтупіший?» — запитав ведучий.

«Анатолій Тимощук», — відповів на це Бебех.

«Я перепрошую, але такого футболіста не існує», — зреагував на це Притула.

Анатолій Тимощук був українським футболістом, півзахисником, грав на Національну збірну України з футболу.

Але переїхав працювати в Росію.

З 2017 року став асистентом головного тренера російського футбольного клубу «Зеніт».

Тимощук неодноразово критикувався в Україні за те, що продовжував працювати в Росії після російської збройної агресії проти України 2014 року та повномасштабного військового вторгнення РФ до України у 2022 році.

З 7 січня 2023 року Анатолій Тимощук перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України за антиукраїнську діяльність і позбавлений усіх нагород.