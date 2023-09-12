Збірна України програла Італії на виїзді у кваліфікації Євро-2024

Команда Сергія Реброва не змогла перервати невдалу серію проти "Скуадри Адзурри".

12 вересня збірна України зустрічалася з Італією на виїзді у шостому турі кваліфікації Євро-2024, інформує ZN.ua .

Поєдинок у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" завершився поразкою команди Сергія Реброва з рахунком 1:2.

Італійці змогли двічі засмутити гостей у перші півгодини ігрового часу. Спочатку м'яч на рівному місці втратив Судаков, що призвело до результативного удару Фраттезі. Потім футболіст "Інтера" скористався відскоком м'яча та оформив дубль. Арбітр спочатку зафіксував офсайд, проте після підказки від VAR зарахував гол.

До перерви збірна України відродила інтригу: воротар впорався з ударом Довбика, після чого Ярмоленко зіграв на добиванні та відправив м'яч у порожні ворота.

У другому таймі італійці володіли перевагою та створили низку небезпечних моментів, серед яких поперечина після удару Локателлі. Підопічні Реброва також мали кілька шансів, але рахунок не змінився.

Італія – Україна – 2:1

Голи: Фраттезі, 12, 29 – Ярмоленко, 41

Після цього матчу у збірної України залишилося сім очок і третє місце в групі C. Італія має стільки ж пунктів, але при цьому у команди є гра в запасі.

Наступні поєдинки Україна проведе проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).