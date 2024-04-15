Німеччина готує антитерористичний план на час проведення Євро-2024

Ситуація викликає побоювання у керівництва країни.

Німеччина готує антитерористичний план на час проведення Євро-2024
© EPA-EFE/RONALD WITTEK

Німеччина матиме антитерористичний план на час проведення у країні чемпіонату Європи-2024 з футболу, повідомляє Bild, інформує ZN.ua.

Головною загрозою для вболівальників та спортсменів будуть терористичні організації ісламських фундаменталістів, які можуть намагатись вчиняти теракти.

Німецька профспілка поліції зазначає, що ситуація на цей час значно небезпечніша, ніж під час чемпіонату світу 2006 року, який також проходив у Німеччині.

Очікується, що на час проведення ЧЄ поліцейські встановлять контроль на кордонах Німеччини. При цьому спецпідрозділи контролюватимуть кожен об'єкт, пов'язаний з турніром.

"Безпека чемпіонату Європи з футболу в нашій країні має найвищий пріоритет. Поліція матиме велику присутність на всіх майданчиках, скрізь, де багато людей", – заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у десяти містах Німеччини.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Баєр" вперше в історії виграв чемпіонат Німеччини, перервавши 11-річну гегемонію "Баварії""Баєр" вперше в історії виграв чемпіонат Німеччини, перервавши 11-річну гегемонію "Баварії"
Збірна України з біатлону назвала тренерів та склади на новий сезонЗбірна України з біатлону назвала тренерів та склади на новий сезон
ЗСУ на фронті ліквідували російського боксераЗСУ на фронті ліквідували російського боксера
Німеччина готує антитерористичний план на час проведення Євро-2024Німеччина готує антитерористичний план на час проведення Євро-2024
Литовський спортсмен побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиціЛитовський спортсмен побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиці
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єруВідомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єру
Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024
Три клуби УПЛ отримали штрафи за проведення матчів із уболівальниками на трибунахТри клуби УПЛ отримали штрафи за проведення матчів із уболівальниками на трибунах
Збірна України програла Італії на виїзді у кваліфікації Євро-2024Збірна України програла Італії на виїзді у кваліфікації Євро-2024
"Зробили свято для людей": Ребров прокоментував нічию з Англією у відборі Євро-2024"Зробили свято для людей": Ребров прокоментував нічию з Англією у відборі Євро-2024
Францію можуть позбавити права на проведення Олімпіади-2024Францію можуть позбавити права на проведення Олімпіади-2024
Плюшева іграшка стала офіційним талісманом Євро-2024Плюшева іграшка стала офіційним талісманом Євро-2024
Канада – Німеччина: відео онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу з хокеюКанада – Німеччина: відео онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу з хокею
Команда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведенняКоманда Усика виграла промоутерські торги щодо бою з Дюбуа: відомі ймовірні дата та місце проведення
"У зв'язку із впливом війни в Україні на економіку": Угорщина відмовилася від проведення ЧЄ з фігурного катання"У зв'язку із впливом війни в Україні на економіку": Угорщина відмовилася від проведення ЧЄ з фігурного катання
Последние новости
Подгружаем последние новости