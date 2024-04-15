Німеччина готує антитерористичний план на час проведення Євро-2024

Ситуація викликає побоювання у керівництва країни.

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Німеччина матиме антитерористичний план на час проведення у країні чемпіонату Європи-2024 з футболу, повідомляє Bild, інформує ZN.ua .

Головною загрозою для вболівальників та спортсменів будуть терористичні організації ісламських фундаменталістів, які можуть намагатись вчиняти теракти.

Німецька профспілка поліції зазначає, що ситуація на цей час значно небезпечніша, ніж під час чемпіонату світу 2006 року, який також проходив у Німеччині.

Очікується, що на час проведення ЧЄ поліцейські встановлять контроль на кордонах Німеччини. При цьому спецпідрозділи контролюватимуть кожен об'єкт, пов'язаний з турніром.

"Безпека чемпіонату Європи з футболу в нашій країні має найвищий пріоритет. Поліція матиме велику присутність на всіх майданчиках, скрізь, де багато людей", – заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня у десяти містах Німеччини.