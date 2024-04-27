Франція хоче використати систему ППО Греції для проведення Олімпіади

Відповідний запит надіслано ще торік, однак Греція досі не дала добро.

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Франція попросила позичити грецьку систему протиповітряної оборони на час проведення Олімпійських ігор у Парижі, повідомляє грецька газета «Kathimerini», інформує ZN.ua .

Французька влада подала запит на передачу зенітно-ракетного комплексу малої дальності Crotale грецьких ВПС, повідомляє видання. Переговори на дипломатичному рівні розпочалися в листопаді минулого року, але, судячи з усього, поки що безрезультатно.

Франція заявляє, що, оскільки вона має намір надати Україні зенітні системи, їй потрібна допомога союзників для забезпечення протиповітряної оборони критичної інфраструктури в Парижі, коли місто прийматиме Олімпійські ігри, стверджують джерела

«Якщо наші союзники попросять на певний період часу — в даному випадку на час Олімпійських ігор — конкретну допомогу, яка жодним чином не вплине на обороноздатність країни, це буде зроблено, але виключно після координації та консультацій між двома сторонами. Але йдеться про обмежений конкретний період часу», —заявив речник уряду Павлос Маринакіс журналістам під час брифінгу в четвер.

Раніше повідомлялося, що на Іграх будуть присутні іноземні поліцейські та військові. Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Росія найпевніше націлиться на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Сполучені Штати тиснуть на Афіни в питанні передачі систем ППО Україні. ЗМІ повідомляли, що Греція, імовірно, погодилася передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot за грошову компенсацію та під «гарантії» США від загрози з боку Туреччини.

Система протиповітряної оборони «Кроталь», про яку йдеться, вироблена у Франції і була інтегрована до складу грецьких ВПС у 2003 році. Вона має дальність стрільби 11-20 кілометрів і максимальну висоту ураження 6 км. Система описується як «ідеальна» для цілей, які потрібна французам.