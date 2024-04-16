У Греції запалили олімпійський вогонь Ігор-2024

До Олімпіади залишається не так багато часу.

У вівторок, 16 квітня, у Стародавній Олімпії запалили вогонь літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі, інформує ZN.ua .

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Вогонь був запалений перед руїнами храму Гери грецькою актрисою Мері Міною, яка відігравала роль верховної жриці. Вона передала його першому факелоносцю – грецькому олімпійському чемпіону 2000 року у веслуванні Стефаносу Дускосу.

Традиційно олімпійський вогонь запалюють від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала, проте цього разу через хмарну погоду його запалили від полум'я, отриманого від променів сонця напередодні на генеральній репетиції церемонії.

Тепер вогонь вирушить у 11-денну естафети по всій Греції, в якій візьмуть участь понад 550 факелоносців, а пізніше попрямує до Франції.