"Донецьк був і буде українським": український олімпійський чемпіон поділився спогадами про Донецьк

Спортсмен є уродженцем Донецька.

Верняєв є гімнастом
© ТСН

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв поділився спогадами про Донецьк.

"Для мене Донецьк завжди був яскравим і розквітаючим містом з потужною історією розвитку спорту. Вся Донеччина славилася спортом. Чого тільки вартий футбольний клуб "Шахтар". Шумне, живе, спортивне, круте, молоде місто. Донецьк був, є і буде українським", - сказав Верняєв.

29-річний уродженець Донецька є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах, чемпіоном світу 2014 року на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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