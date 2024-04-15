"Баєр" вперше в історії виграв чемпіонат Німеччини, перервавши 11-річну гегемонію "Баварії"

Леверкузенський клуб достроково став чемпіоном німецької Бундесліги.
© twitter.com/bayer04fussball

У неділю, 14 квітня, у Леверкузені у рамках 29-го туру німецької Бундесліги "Баєр" приймав бременський "Вердер", інформує ZN.ua.

"Фармацевтам" для дострокового чемпіонства потрібна була лише перемога, а зустріч завершилася з розгромним рахунком 5:0 на користь "Баєра".

Es ist vollbracht! ?

Bayer 04 Leverkusen ist Deutscher Fu?ballmeister 2024!#Winnerkusen ?#DeutscherMeisterSVB#Bayer04 | #Werkself | #Bundesliga | #B04SVW pic.twitter.com/82PSqXiaop

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 14, 2024

Набравши 79 очок, "Баєр" став недосяжним для "Баварії", яка відстає на 16 пунктів за п'ять турів до фінішу.

Клуб із Леверекузена вперше у своїй історії став чемпіоном Німеччини, а також перервав 11-річну гегемонію мюнхенської "Баварії", яка всі ці роки поспіль завойовувала чемпіонські титули.

Зазначимо, що команда Хабі Алонсо у нинішньому сезоні німецької Бундесліги продовжує йти без поразок, а також вийшла у фінал Кубка Німеччини та грає у чвертьфіналі Ліги Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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