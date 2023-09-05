Легендарний ексфутболіст "Реала" повернувся до чемпіонату Іспанії

Серхіо Рамос підписав контракт із рідним клубом.

"Севілья" оголосила про підписання знаменитого іспанського захисника Серхіо Рамоса, інформує ZN.ua .

Серхіо Рамос © sevillafc.es

37-річний футболіст дістався клубу безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента. Угода розрахована до літа наступного року, гравець виступатиме під 35-м номером.

Після завершення минулого сезону Рамос не став продовжувати контракт із французьким ПСЖ. "Севілья" є рідним клубом для захисника.

18 років тому футболіст пішов із "Севільї" до "Реала" і став легендою мадридців, виступаючи за клуб до 2021 року, після чого перейшов до ПСЖ.

У складі збірної Іспанії Серхіо Рамос провів 180 матчів (23 голи), що є рекордом в історії країни.