Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи

Українці пробилися до вісімки найсильніших команд Європи.

У суботу, 9 вересня, чоловіча збірна України у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу у Болгарії зустрічалася з командою Португалії, інформує ZN.ua .

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Українська збірна не зазнала проблем у поєдинку, здобувши впевнену перемогу у трьох партіях.

Португалія – Україна – 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Нагадаємо, на груповому етапі Україна зазнала поразок у перших трьох турах групи B від Словенії, Хорватії та Болгарії, після чого здобула перемоги над Фінляндією та Іспанією.

У чвертьфіналі Україна знову зустрінеться із національною командою Словенії, яка у своєму матчі 1/8 фіналу обіграла Туреччину. Матч пройде 11 вересня.