"Буде для мене великим уроком": футболіст збірної України вибачився за свою помилку у матчі проти Італії

Гравець помилився в епізоді із першим голом.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував свою помилку у матчі кваліфікації Євро-2024 проти Італії, інформує ZN.ua .

"Прикра помилка. Розумію, що на такому рівні неможливо робити такі помилки. Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. Я взув бутси із пластики, треба було металеві взувати. Потім перевзувся, стало набагато легше, але це моя помилка. Я це розумію. Хочу вибачитися перед командою, перед уболівальниками, тому що на такому рівні так не можна помилятися", - сказав Судаков.

Нагадаємо, матч Італія – Україна у Мілані завершився з рахунком 2:1 на користь італійців.

Судаков у першому таймі підковзнувся і втратив м'яч біля власних воріт. Його одразу підхопив Дзаньоло та миттєво відпасував на Фраттезі, а той забив перший гол Італії.

Після цього матчу у збірної України залишилося сім очок і третє місце у групі C. Наступні поєдинки команда Сергія Реброва проведе проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).