Футболіст "Динамо" отримав умовний термін за домашнє насильство

Жерсон Родрігес зараз грає в оренді.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес отримав умовний тюремний строк за домашнє насильство, повідомляє RTL Today, інформує ZN.ua.

Футболіст
Жерсон Родрігес
© Динамо Киев от Шурика

За інформацією видання, легіонер киян отримав умовний строк 18 місяців, а також сплатить штраф 1500 євро.

Футболіста з Люксембургу звинуватили у трьох епізодах нападів та побиття. В одному з них йшлося про домашнє насильство щодо його колишньої дівчини Емілі Боланд. Він має заплатити потерпілій 2430 євро як компенсацію.

28-річний Жерсон Родрігес належить "Динамо", але зараз виступає в оренді за братиславський "Слован". У складі команди цього сезону на його рахунку 7 голів та 1 асист у 19 матчах.

Нападник перейшов у "Динамо" з японського клубу "Джубіло Івата" у 2019 році, але з 2020-го регулярно грав в оренді за різні європейські клуби.


Данило Слесь, ZN.ua





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