Трансгендерна футболістка завершила кар'єру через відмову суперниць із нею грати

Франческа Нідхем вважає, що її присутність шкодитиме клубу.

Трансгендерна футболістка жіночого складу британського клубу "Россінгтон Мейн" Франческа Нідхем вирішила завершити кар'єру, інформує ZN.ua.

Трансгендерна футболістка завершила кар'єру через відмову суперниць із нею грати
Франческа Нідхем
© Sky Sports

Як повідомляє Sky Sports, суперниці почали бойкотувати матчі, в яких Нідхем виходить на поле.

"В інтересах свого клубу та товаришів по команді, які мене підтримують, я прийняла рішення припинити грати у футбол у найближчому майбутньому. Це рішення ґрунтується на бажанні захистити команду та клуб.

Сумно визнавати, що ця ситуація не відповідає політиці інклюзивності з огляду на те, що я виконувала всі вимоги Футбольної асоціації, щоб грати. Сподіваюся, що питання дискримінації в моєму відношенні буде вирішене швидко та мирно за підтримки Футбольної асоціації та її політики", – сказала Нідхем.

Варто зазначити, що бойкот матчів за участю трансгендерної футболістки з боку суперниць розпочався після того, як одна з опоненток Нідхем отримала перелом коліна, блокуючи її удар.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Півзахисника "Реала" визнано найкращим молодим футболістом ЄвропиПівзахисника "Реала" визнано найкращим молодим футболістом Європи
Український олімпійський чемпіон виставив на благодійний аукціон дві медалі ІгорУкраїнський олімпійський чемпіон виставив на благодійний аукціон дві медалі Ігор
На матчі Бразилія – Аргентина відбулися заворушення між уболівальниками та поліцієюНа матчі Бразилія – Аргентина відбулися заворушення між уболівальниками та поліцією
На війні проти Росії загинув український багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингуНа війні проти Росії загинув український багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу
Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"Названо причини важкої адаптації нападаючого збірної України Яремчука у "Валенсії"
Блок рекламы


Похожие новости
Колишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаномКолишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаном
Легендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку ПалестиниЛегендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку Палестини
Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024
Фінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіянФінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіян
УАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги наційУАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги націй
"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві
У Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболуУ Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболу
Перспективний український футболіст гратиме в АнгліїПерспективний український футболіст гратиме в Англії
Футболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабіФутболістка збірної Марокко стала першою жінкою, яка зіграла на чемпіонаті світу у хіджабі
Український воротар Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Манчестер Юнайтед" у СШАУкраїнський воротар Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Манчестер Юнайтед" у США
Последние новости
Подгружаем последние новости