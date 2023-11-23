Трансгендерна футболістка завершила кар'єру через відмову суперниць із нею грати

Франческа Нідхем вважає, що її присутність шкодитиме клубу.

Трансгендерна футболістка жіночого складу британського клубу "Россінгтон Мейн" Франческа Нідхем вирішила завершити кар'єру, інформує ZN.ua .

Франческа Нідхем © Sky Sports

Як повідомляє Sky Sports , суперниці почали бойкотувати матчі, в яких Нідхем виходить на поле.

"В інтересах свого клубу та товаришів по команді, які мене підтримують, я прийняла рішення припинити грати у футбол у найближчому майбутньому. Це рішення ґрунтується на бажанні захистити команду та клуб.

Сумно визнавати, що ця ситуація не відповідає політиці інклюзивності з огляду на те, що я виконувала всі вимоги Футбольної асоціації, щоб грати. Сподіваюся, що питання дискримінації в моєму відношенні буде вирішене швидко та мирно за підтримки Футбольної асоціації та її політики", – сказала Нідхем.

Варто зазначити, що бойкот матчів за участю трансгендерної футболістки з боку суперниць розпочався після того, як одна з опоненток Нідхем отримала перелом коліна, блокуючи її удар.