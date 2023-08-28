У Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболу

Єгиптяни зіграють з окупантами.

Збірна Росії з футболу у вересні проведе два товариські матчі з олімпійською збірною Єгипту, про це повідомив генеральний секретар Єгипетської футбольної асоціації Валід Ель-Аттар, інформує ZN.ua .

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"Можу підтвердити інформацію про проведення двох товариських матчів зі збірною Росії в Єгипті. У нас вже є конкретні дати - 7 та 11 вересня", - повідомив Ель-Аттар.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська збірна тепер проводить товариські матчі з командами Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Ірану та Іраку.

Пізніше стало відомо, що збірні Іраку і Камеруну відмовилися проводити спаринги проти збірної Росії.