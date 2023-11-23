На матчі Бразилія – Аргентина відбулися заворушення між уболівальниками та поліцією

Класичне протистояння не обійшлося без заворушень.

Гра відбору на футбольний ЧС-2026 у Південній Америці між Бразилією та Аргентиною ознаменувалася заворушеннями, інформує ZN.ua .

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Гра мала розпочатися о 02.30 за київським часом. Але одразу після виконання гімнів у трансляції показали сектор із аргентинськими вболівальниками. Було видно, як вони б'ються з поліцейськими та виривають сидіння.

Гравці збірної Аргентини підійшли до сектора та спробували заспокоїти своїх фанатів, а сама гра стартувала на 28 хвилин пізніше.

Ліонель Мессі після гри так прокоментував ситуацію з уболівальниками:

"Ситуація на трибунах? Поліція, як і у фіналі Кубка Лібертадорес, знову заспокоювала людей палицями. Там були сім'ї футболістів. У цей момент ми думали про сім'ї, про людей, які там перебували, ми хвилювалися більше через це, ніж через за матч, який відійшов на другий план.

Ми пішли в роздягальню, бо це був спосіб трохи заспокоїти ситуацію, ми були знизу на полі і не могли нічого зробити, але бачили, як б'ють людей, відкидають їх назад, і це могло призвести до катастрофи. Коли все заспокоїлося, ми вирішили вийти до вболівальників, родин, спитали, як у них справи, що сталося, а потім почали грати", - сказав Мессі.

Матч проходив у Ріо-де-Жанейро на легендарному стадіоні "Маракана" і завершився перемогою аргентинців з рахунком 1:0, а переможний гол на свій рахунок записав Отаменді.