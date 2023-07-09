"Динамо" з голом Ярмоленка знищило австрійську команду у товариському матчі

Кияни забили супернику вісім голів.

Київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу у контрольному матчі на тренувальному зборі в Австрії, інформує ZN.ua.
Ярмоленко відзначився голом
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Українці розгромили місцевий клуб "Волфсбергер" із рахунком 8:0.

Динамівці володіли відчутною перевагою та йшли в атаку до фінального свистка, що призвело до принизливого для суперника результату. По дублю на свій рахунок записали Кабаєв та Беніто, а ще по голу забили Лєднєв, Шепелєв, Ярмоленко та Буяльський. Для Андрія Ярмоленка це перший гол за клуб після повернення.

"Динамо" – "Вольфсбергер" (Австрія) – 8:0

Голи: Лєднєв, 6, Кабаєв, 26, 59, Шепелєв, 46, Беніто, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльський, 89

"Динамо": Моргун (Ігнатенко, 65), Дубінчак (Караваєв, 46), Малюк (Тимчик, 70), Боль (Біловар, 46), Дячук (Попов, 46), Яцик (Буяльський, 70), Царенко (Андрієвський, 46), Кабаєв (Ярмоленко, 70), Шапаренко (Шепелєв, 46), Лєднєв (Волошин, 46), Рамадані (Беніто, 46)

Відеоогляд матчу

Підопічні Мірчі Луческу та Олександра Шовковського провели свій другий контрольний матч на зборі в Австрії. Раніше кияни розгромили "Динамо" Бухарест із рахунком 4:1. Наступний матч динамівці планують провести проти швейцарського "Янг Бойз" 12 липня.


Данило Слесь, ZN.ua





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