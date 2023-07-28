Український футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубків

Українець провів вдалий поєдинок.

Український хавбек Роман Безус забив три голи за кіпрську "Омонію" у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Габали" з Азербайджану, інформує ZN.ua.

Український футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубків

32-річний українець вийшов в основі та зрівняв рахунок точним ударом зі стандартного положення наприкінці першого тайму (1:1), на 50-й хвилині Безус знову забив ідеальним ударом зі штрафного, а за рахунку 2:2 Роман Безус на 82-й хвилині забив переможний гол із пенальті.

Сам матч завершився перемогою "Омонії" з рахунком 3:2. Гра у відповідь відбудеться через тиждень, 3 серпня.

Нагадаємо, Роман Безус минулого міжсезоння залишив бельгійський "Гент", за який виступав з 2019 року. У статусі вільного агента він перейшов до кіпрського клубу. Український півзахисник сумарно забив 7 голів у 38 матчах за кіпрську "Омонію".

В Україні Безус відомий за своїми виступами за полтавську "Ворсклу" та київське "Динамо".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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