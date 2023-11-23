Новостей.COM ⇒
2023-11-23
На війні проти Росії загинув український багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу
Спортсмен зазнав смертельного поранення.
На війні проти Росії загинув український кікбоксер Сергій Лисюк, інформує
© Фото из соцсетей
Спортсмен підірвався на міні під час виконання бойового завдання на донецькому напрямку.
Останнім часом Лисюк перебував у реанімації у Дніпрі з ампутованою ногою, проте лікарі не змогли врятувати кікбоксера.
Нагадаємо, до війни Сергій Лисюк працював в Академії Державної пенітенціарної служби старшим викладачем кафедри фізичної підготовки.
Після початку повномасштабного вторгнення він служив у територіальній обороні.
Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу. Був одружений, виховував сина.
Олексій Леонічев, ZN.ua