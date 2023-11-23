На війні проти Росії загинув український багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу

Спортсмен зазнав смертельного поранення.

На війні проти Росії загинув український кікбоксер Сергій Лисюк, інформує ZN.ua .

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Спортсмен підірвався на міні під час виконання бойового завдання на донецькому напрямку.

Останнім часом Лисюк перебував у реанімації у Дніпрі з ампутованою ногою, проте лікарі не змогли врятувати кікбоксера.

Нагадаємо, до війни Сергій Лисюк працював в Академії Державної пенітенціарної служби старшим викладачем кафедри фізичної підготовки.

Після початку повномасштабного вторгнення він служив у територіальній обороні.

Лисюк – заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу. Був одружений, виховував сина.