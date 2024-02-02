Головний тренер збірної Росії з футболу заявив, що його родина житиме в Естонії

Фахівцеві не хочеться жити в РФ.

Головний тренер "Ростова" та збірної Росії з футболу Валерій Карпін заявив про те, що його родина житиме в Естонії, інформує ZN.ua .

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"Бо я і Даша з Естонії. У нас батьки в Естонії, всі друзі та родичі — теж там. У мене все в Естонії. Ми все життя знали, що наші діти навчатимуться там. Рішення було прийнято вже давно, просто зараз воно було озвучено", - заявив фахівець.

64-річний Карпін народився в естонському місті Нарва. За свою кар'єру встиг пограти за "Спартак" та низку іспанських клубів. У липні 2021 року був призначений головним тренером збірної Росії.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА минулого року усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних турнірів, включаючи чемпіонати світу, Європи та клубні єврокубки.

Також РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних турнірів на своїй території під егідою обох організацій.

Російська збірна наразі проводить товариські матчі з командами Киргизії, Таджикистану, Узбекистану, Ірану, Іраку, Камеруну та Куби.