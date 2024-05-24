Футболіста збірної Бразилії звинуватили у підіграші учасникам ставок

Лукас Пакета має відповісти Футбольній асоціації Англії.

Півзахисника "Вест Гема" та збірної Бразилії Лукаса Пакету звинуватили у підіграші букмекерам під час матчів англійської Прем\'єр-ліги, інформує ZN.ua .

Про це повідомив офіційний сайт Футбольної асоціації Англії.

"Стверджується, що він безпосередньо прагнув вплинути на хід гри та події у матчах, навмисно прагнучи отримати картку від судді, щоб вплинути на букмекерський ринок для отримання прибутку однієї чи кількох осіб від ставок. Гравець має час до 3 червня, щоб надати відповідь на ці звинувачення", – сказано у заяві.

Йдеться про матчі "Вест Гема" проти "Лестера" (12 листопада 2022 року), "Астон Вілли" (12 березня 2023 року), "Лідса" (21 травня 2023 року) та "Борнмута" (12 серпня 2023 року).

Минулого сезону АПЛ Пакета провів за клуб 31 матч, у яких забив 4 голи та зробив 6 асистів. "Вест Хем" із 52 очками посів дев\'яте місце у турнірній таблиці.