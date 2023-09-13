У збірної України є шанси на вихід із групи – Ребров

Тренер підбив підсумок поєдинку з Італією.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував поразку від Італії (1:2) на виїзді у шостому турі кваліфікації Євро-2024, інформує ZN.ua.

"Рано робити аналіз, але ми обов'язково його зробимо. Італійці не здивували, вони з першої хвилини намагалися грати дуже інтенсивно. Швидкий гол допоміг їм. Суперник створював моменти, але я вдячний хлопцям, що вони повернулися до гри – ми забили м'яч. У другому таймі ми мали ще кілька моментів, щоб зрівняти рахунок.

Я подякував хлопцям. Дуже складно грати через два дні після важкого матчу проти Англії. Італія грала дуже інтенсивно, ми часом не встигали за таким ритмом. Як і у матчі з Англією, була дуже гарна атмосфера. Сьогодні було менше українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми їм дуже вдячні. Але така атмосфера допомагає господарям поля. "Сан-Сіро" сьогодні дуже допоміг збірній Італії. Ми вдячні, що Італія так нас прийняла.

Шанси є навіть тоді, коли їх нема. Ми потрапили до дуже складної групи. Матчі з Італією та Англією були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. Ми дуже серйозно готуватимемося до двох наступних матчів. Я впевнений, що у нас є шанси на вихід із групи", – заявив Ребров на пресконференції після поєдинку.

Після цього матчу у збірної України залишилося сім очок та третє місце у групі C. Наступні поєдинки команда Сергія Реброва проведе проти Північної Македонії (14 жовтня) та Мальти (17 жовтня).


Данило Слесь, ZN.ua





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