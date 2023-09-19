НХЛ може провести престижний турнір за участю збірної Росії

Поки що цей варіант перебуває на стадії обговорення.

НХЛ та Профспілка гравців продовжують обговорювати проведення нового розіграшу Кубка світу з хокею, повідомляє NBC Sports, інформує ZN.ua .

За інформацією джерела, це має відбутися у рамках великого турніру збірних перед Олімпійськими іграми 2026 року.

Зазначимо, що спочатку Кубок світу планувався на лютий 2024 року, але організаторам не вдалося домовитися через питання участі збірної Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зараз питання перебуває на стадії обговорення і поки немає ясності, чи запросять команду окупантів на турнір.

Нагадаємо, 28 лютого минулого року Рада IIHF усунула всі клуби та збірні Росії та Білорусі у зв'язку з початком повномасштабного військового вторгнення в Україну.

У березні цього року в IIHF ухвалили рішення продовжити усунення збірних та клубів із Росії та Білорусі на сезон-2023/24.

Кубок світу з хокею - міжнародний турнір, який поряд з олімпійським турніром та чемпіонатом світу є найпрестижнішим змаганням з цього виду спорту. Загалом Кубок світу проводився три рази, у 1996, 2004 та 2016 роках.