"Усик не зможе конкурувати": Вайлдер зробив прогноз на бій українця проти Ф'юрі

Американець не вірить в успіх українського боксера.

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер висловився про поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, інформує ZN.ua .

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"Габарити Ф'юрі - це те, що допомагає йому досягати більшого успіху. Коли я уявляю його бій з Усиком, я бачу, як Тайсон навалюється на нього своєю вагою.

Я думаю, що у Усика більше майстерності, але коли справа доходить до розмірів і всього іншого, я не думаю, що він зможе конкурувати з Ф'юрі. Але хто знає, це лише моя думка", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, 29 вересня Тайсон Ф'юрі повідомив про підписання контракту на бій з Усиком. Вечір боксу може відбутися у Саудівській Аравії у грудні чи січні. Перед цим Ф'юрі проведе ще один поєдинок проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну 28 жовтня.

На коні бою британця та українця стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.