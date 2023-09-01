Іспанська "Жирона" підписала ще одного українця

Українізація іспанського клубу продовжується.

Український півзахисник Дмитро Мельниченко перейшов до іспанської "Жирони", інформує ZN.ua.

Іспанська
© Фото из соцсетей

19-річний футболіст виступатиме у складі "Жирони" Б, але термін угоди не розголошується.

Мельниченко є вихованцем Динамо, також встиг пограти за "Ниву" Бузову та "Рух" U-19. Зокрема, Дмитро зіграв у трьох поєдинках юнацької Ліги УЄФА минулого сезону у складі "Руху".

Нагадаємо, що в "Жироні" виступають два українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик. Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" минулого року за 5 мільйонів євро. Також український клуб отримає 50% від наступного продажу гравця.

Артем Довбик перейшов до "Жирони" 6 серпня з "Дніпра-1" і підписав контракт до 2028 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Промоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з УсикомПромоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з Усиком
Світоліна з упевненої перемоги стартувала на US Open-2023Світоліна з упевненої перемоги стартувала на US Open-2023
Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"Футболіст збірної Франції перейшов із "Баварії" до "Інтера"
Іспанська "Жирона" підписала ще одного українцяІспанська "Жирона" підписала ще одного українця
Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"
Блок рекламы


Похожие новости
На бій Усик - Дюбуа призначено щасливого для українця арбітраНа бій Усик - Дюбуа призначено щасливого для українця арбітра
"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця
"Марсель" українця Маліновського підписав зіркового футболіста"Марсель" українця Маліновського підписав зіркового футболіста
"Послали один одного": Ярмоленко розповів про останню розмову з Тимощуком"Послали один одного": Ярмоленко розповів про останню розмову з Тимощуком
Новий наставник "Челсі" оцінив перспективи українця Мудрика у командіНовий наставник "Челсі" оцінив перспективи українця Мудрика у команді
"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ"Евертон" українця Миколенка зберіг прописку в АПЛ
Ломаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світуЛомаченко – Хейні: де і коли дивитися бій українця за звання абсолютного чемпіона світу
"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон"Співчуваю українцям": зірковий тенісист засудив повернення росіян та білорусів на Вімблдон
"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів"Бажають смерті українцям": Світоліна звинуватила WTA у підтримці російських окупантів
Стала відома зарплата українця Маліновського у "Марселі"Стала відома зарплата українця Маліновського у "Марселі"
Последние новости
Подгружаем последние новости