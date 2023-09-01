Іспанська "Жирона" підписала ще одного українця

Українізація іспанського клубу продовжується.

Український півзахисник Дмитро Мельниченко перейшов до іспанської "Жирони", інформує ZN.ua .

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19-річний футболіст виступатиме у складі "Жирони" Б, але термін угоди не розголошується.

Мельниченко є вихованцем Динамо, також встиг пограти за "Ниву" Бузову та "Рух" U-19. Зокрема, Дмитро зіграв у трьох поєдинках юнацької Ліги УЄФА минулого сезону у складі "Руху".

Нагадаємо, що в "Жироні" виступають два українські футболісти Віктор Циганков та Артем Довбик. Віктор Циганков перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" минулого року за 5 мільйонів євро. Також український клуб отримає 50% від наступного продажу гравця.

Артем Довбик перейшов до "Жирони" 6 серпня з "Дніпра-1" і підписав контракт до 2028 року.