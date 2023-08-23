На бій Усик - Дюбуа призначено щасливого для українця арбітра

Стали відомі арбітри поєдинку за участю українського боксера.

Промоутерська компанія K2 Promotions оголосила рефері та суддів бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua.

На бій Усик - Дюбуа призначено щасливого для українця арбітра
© K2 Promotions

Рефері у рингу призначено пуерториканця Луїса Пабона. Суддями бою будуть Стенлі Крістодола (Південна Африка), Павло Кардина (Польща), Лешек Янков'як (Польща).

Зазначимо, що Пабон обслуговував реванш між Усиком та Ентоні Джошуа, який закінчився перемогою українця за очками. Також він судив поєдинки за участю Володимира Кличка та Василя Ломаченка.

Нагадаємо, вечір боксу відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena. На коні стоятимуть усі пояси українця.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця
Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024Чоловіча збірна України з баскетболу не зіграє на Олімпіаді-2024
ФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧСФІФА усунула президента Федерації футболу Іспанії за поцілунок футболістки на фіналі ЧС
Магучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетикиМагучіх принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики
У Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболуУ Єгипті погодилися зіграти матчі із російською збірною з футболу
Блок рекламы


Похожие новости
"Позбавили перемоги": команда Дюбуа звинуватила суддів в обмані та вимагає реваншу з Усиком"Позбавили перемоги": команда Дюбуа звинуватила суддів в обмані та вимагає реваншу з Усиком
Берінчик переміг шведа в андеркарді бою УсикаБерінчик переміг шведа в андеркарді бою Усика
"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця"У Польщі вболіватимуть за Усика": у команді Дюбуа очікують великого тиску вболівальників у поєдинку проти українця
Усик проти Дюбуа: представлено яскраве промо майбутнього боюУсик проти Дюбуа: представлено яскраве промо майбутнього бою
"Марсель" українця Маліновського підписав зіркового футболіста"Марсель" українця Маліновського підписав зіркового футболіста
Новачок УПЛ оголосив про підписання контракту з Олександром УсикомНовачок УПЛ оголосив про підписання контракту з Олександром Усиком
Усик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед боємУсик та Дюбуа провели першу битву поглядів перед боєм
Усик подякував ЗСУ за можливість провести бій з ДюбуаУсик подякував ЗСУ за можливість провести бій з Дюбуа
Новий наставник "Челсі" оцінив перспективи українця Мудрика у командіНовий наставник "Челсі" оцінив перспективи українця Мудрика у команді
У Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британцяУ Росії заявили, що вболіватимуть проти Усика в поєдинку проти британця
Последние новости
Подгружаем последние новости