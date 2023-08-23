На бій Усик - Дюбуа призначено щасливого для українця арбітра

Стали відомі арбітри поєдинку за участю українського боксера.

Промоутерська компанія K2 Promotions оголосила рефері та суддів бою між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО), інформує ZN.ua .

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Рефері у рингу призначено пуерториканця Луїса Пабона. Суддями бою будуть Стенлі Крістодола (Південна Африка), Павло Кардина (Польща), Лешек Янков'як (Польща).

Зазначимо, що Пабон обслуговував реванш між Усиком та Ентоні Джошуа, який закінчився перемогою українця за очками. Також він судив поєдинки за участю Володимира Кличка та Василя Ломаченка.

Нагадаємо, вечір боксу відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на Tarczy?ski Arena. На коні стоятимуть усі пояси українця.

Дюбуа має пояс WBA World і є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією організації, яким володіє Усик.