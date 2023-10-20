Усик має намір відвідати бій Фьюрі – Нганну

Українець хоче подивитись бій на арені.

Український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив про те, що має намір наживо подивитися бій між його наступним суперником Тайсоном Ф'юрі та екс-чемпіоном UFC Франсісом Нганну, інформує ZN.ua.

"Маю намір бути присутнім у Саудівській Аравії, на власні очі подивитися цей бій. Відео, як вони це все розкручують, відео — круті. Але це шоу. Для людей це шоу. Для професійних спортсменів ми розуміємо, що це, але для людей це шоу. У такий час живемо", - сказав Усик.

Боксерське шоу за участю Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. Варто зазначити, що бій не буде виставковим та пройде за правилами боксу, але при цьому на кону не стоятиме титул чемпіона WBC, яким володіє Ф'юрі, а переможець отримає спеціальний пояс від організації.

Нганну був чемпіоном UFC у надважкій вазі та розірвав контракт з організацією і став вільним агентом. Ф'юрі свій минулий бій провів у грудні 2022 року проти Дерека Чісори та переміг технічним нокаутом у десятому раунді.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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