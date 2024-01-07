Джошуа назвав свого фаворита бою Усик - Ф'юрі

Британець вірить в українця.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 KO) поділився прогнозом на бій між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 KO), інформує ZN.ua.

Джошуа назвав свого фаворита бою Усик - Ф'юрі
© Boxingscene

"Я не знаю, хто переможе. Я бився з Усиком, він є феноменальним боксером і поряд з ним неймовірна команда. Ти настільки гарний, наскільки хороша твоя команда, а у нього чудова команда. Я був з ним у рингу, я вивчав його. У нього буде перевага у цьому поєдинку. Вважаю так через свій досвід, який я отримав у боях з ним", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, 16 листопада стало офіційно відомо про те, що поєдинок Усик - Ф'юрі за звання першого з 1999 року абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Зазначимо, що боксери планували зустрітися 23 грудня, але команда Ф'юрі захотіла перенести бій, щоб британець відновився після тяжкої перемоги над Френсісом Нганну.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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