Промоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з Усиком

Поєдинок може відбутися наступного року.

Стало відомо, коли може відбутися бій між українцем Олександром Усиком (21–0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (33–0–1, 24 КО), інформує ZN.ua.

Промоутер Ф'юрі повідомив, коли може відбутися бій британця з Усиком
© Boxingscene

Як повідомив Френк Уоррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, бій між Усиком та Ф'юрі може відбутися на початку 2024 року. За словами Уоррена, переговори щодо бою ще тривають.

Нагадаємо, Усик у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа та зберіг усі свої пояси.

Дюбуа став суперником Усика після того, як команда українця та команда Тайсона Ф'юрі не зуміли домовитися про поєдинок. Команда Усика погодилася розділити гонорар за бій із Ф'юрі 30 на 70 на користь британця, щоб вечір боксу відбувся 29 квітня на "Вемблі" у Лондоні. Проте сторонам так і не вдалося остаточно домовитись.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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