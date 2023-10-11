Колишній футболіст "Челсі" та "Реала" завершив кар'єру у 32 роки

Еден Азар перебував у статусі вільного агента.

Відомий бельгійський футболіст Еден Азар вирішив завершити професійну кар'єру у віці 32 років, інформує ZN.ua.

Колишній футболіст
Еден Азар
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

Про це спортсмен повідомив у соціальних мережах.

"Треба прислухатися до себе і вчасно зупинитися. Після 16 років і більше 700 матчів я вирішив завершити кар'єру. Мені вдалося виконати мрію і зіграти на багатьох полях по всьому світу.

Мені пощастило зустріти великих тренерів та партнерів по команді. Дякую вам усім за цей чудовий час", – написав Азар на своїй сторінці в Instagram.

З 2019 року бельгієць виступав за "Реал", проте через постійні травми заграти в мадридському клубі не зумів, а минулого літа отримає статус вільного агента.

До іспанського клубу вінгер грав у складі "Лілля" та "Челсі" – у футболці лондонців Азар забив 110 голів і віддав 92 асисти у 352 матчах. На клубному рівні бельгієць ставав чемпіоном Франції, Англії (двічі) та Іспанії (двічі), а також вигравав Лігу чемпіонів, дві Ліги Європи та низку інших трофеїв.

У складі збірної Бельгії Азар провів 126 матчів та забив 33 голи, а також став бронзовим призером чемпіонату світу-2018.


Данило Слесь, ZN.ua





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Колишній футболіст "Челсі" та "Реала" завершив кар'єру у 32 рокиКолишній футболіст "Челсі" та "Реала" завершив кар'єру у 32 роки
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