Півзахисника "Реала" визнано найкращим молодим футболістом Європи

Джуд Беллінгем виграв престижний приз.

Півзахисник мадридського "Реала" та збірної Англії Джуд Беллінгем став володарем нагороди найкращому молодому футболісту Європи Golden Boy-2023, інформує ZN.ua.

Півзахисника
Джуд Беллінгем
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

Про це повідомило видання Tuttosport, яке є організатором премії.

Міжнародне журі складалося з 50 журналістів провідних європейських газет. Британець переміг із великим відривом від переслідувачів, набравши 485 балів з 500. Аналогічний результат у 2017-му році був у французького форварда Кіліана Мбаппе.

20-річний хавбек став першим представником "Реала", який отримав приз Golden Boy. Церемонія нагородження відбудеться 4 грудня у Турині.

Джуд Беллінгем у минулому сезоні виступав за "Боруссію" Дортмунд, а влітку перейшов до іспанського клубу, за який уже забив 13 голів і віддав 3 асисти у 14 матчах.

Минулого року володарем нагороди Golden Boy став півзахисник "Барселони" Гаві.


Данило Слесь, ZN.ua





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