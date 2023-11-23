Півзахисника "Реала" визнано найкращим молодим футболістом Європи

Джуд Беллінгем виграв престижний приз.

Півзахисник мадридського "Реала" та збірної Англії Джуд Беллінгем став володарем нагороди найкращому молодому футболісту Європи Golden Boy-2023, інформує ZN.ua .

Джуд Беллінгем © EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

Про це повідомило видання Tuttosport , яке є організатором премії.

Міжнародне журі складалося з 50 журналістів провідних європейських газет. Британець переміг із великим відривом від переслідувачів, набравши 485 балів з 500. Аналогічний результат у 2017-му році був у французького форварда Кіліана Мбаппе.

20-річний хавбек став першим представником "Реала", який отримав приз Golden Boy. Церемонія нагородження відбудеться 4 грудня у Турині.

Джуд Беллінгем у минулому сезоні виступав за "Боруссію" Дортмунд, а влітку перейшов до іспанського клубу, за який уже забив 13 голів і віддав 3 асисти у 14 матчах.

Минулого року володарем нагороди Golden Boy став півзахисник "Барселони" Гаві.