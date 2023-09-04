Троє українців стали претендентами на звання найкращого молодого футболіста Європи

Українські гравці претендують на престижну нагороду.

Троє українців увійшли до сотні претендентів на нагороду Golden Boy-2023 найкращому молодому футболісту Європи, інформує ZN.ua .

Максим Дячук © Сайт ФК " Динамо Київ"

Список опублікував офіційний сайт премії .

На 59-му місці розташувався захисник київського "Динамо" Максим Дячук. 67-ту та 68-ту позиції зайняли два воротарі – Павло Ісенко з "Ворскли" та Олександр Сапутін із "Зорі".

До першої трійки фаворитів входять Джуд Беллінгем з "Реала", Джамал Мусіала з "Баварії" та футболіст "Бенфіки" Антоніу Сілва.

Організатори враховували виступи гравців, починаючи з чемпіонату світу-2022 та закінчуючи 21 серпня поточного року. При цьому до списку потрапили лише футболісти, які народилися не раніше 1 січня 2003 року.

Нагорода Golden Boy вручається з 2003 року. У процесі голосування список скорочуватиметься, після чого буде оголошено переможця.