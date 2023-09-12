"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві

Антоні потрапив у скандал через звинувачення з боку своєї колишньої дівчини.

"Манчестер Юнайтед" вирішив тимчасово усунути бразильського вінгера команди Антоні, інформує ZN.ua.
Антоні
© Transfermarkt

Про це повідомив офіційний сайт англійського клубу.

Колишня дівчина 23-річного футболіста Габріела Каваллін звинуватила його у побиттях та інших формах насильства, після чого бразилця було виключено із заявки національної збірної.

У МЮ також визнали звинувачення, тому Антоні не повернеться до тренувань із командою, поки не відповість та не залагодить ситуацію.

"Клуб засуджує акти насильства та жорстокого поводження. Ми розуміємо важливість захисту всіх учасників ситуації та визнаємо її вплив на тих, хто пережив насильство", – сказано у заяві "Ман Юнайтед".

Антоні перейшов у МЮ з "Аяксу" влітку минулого року за 95 мільйонів євро.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Зробили свято для людей": Ребров прокоментував нічию з Англією у відборі Євро-2024"Зробили свято для людей": Ребров прокоментував нічию з Англією у відборі Євро-2024
Американська тенісистка обіграла білоруску у фіналі US Open-2023Американська тенісистка обіграла білоруску у фіналі US Open-2023
Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату ЄвропиЧоловіча збірна України з волейболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи
Українська важкоатлетка отримає європейське золото замість росіянки, яка попалася на допінгуУкраїнська важкоатлетка отримає європейське золото замість росіянки, яка попалася на допінгу
Фінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіянФінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіян
Блок рекламы


Похожие новости
Фінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіянФінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіян
УАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги наційУАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги націй
"Аякс" відмовився підписувати футболіста, оскільки він грає у Росії"Аякс" відмовився підписувати футболіста, оскільки він грає у Росії
Троє українців стали претендентами на звання найкращого молодого футболіста ЄвропиТроє українців стали претендентами на звання найкращого молодого футболіста Європи
Саудівський клуб підписав футболіста "Манчестер Сіті"Саудівський клуб підписав футболіста "Манчестер Сіті"
"Не хотіли мати справу з росіянами": італійський клуб пояснив відмову продати футболіста в "Спартак""Не хотіли мати справу з росіянами": італійський клуб пояснив відмову продати футболіста в "Спартак"
"Марсель" українця Маліновського підписав зіркового футболіста"Марсель" українця Маліновського підписав зіркового футболіста
Російського футболіста не пустили на єврокубковий матч у ЕстоніїРосійського футболіста не пустили на єврокубковий матч у Естонії
ЗСУ на Донбасі ліквідували російського футболістаЗСУ на Донбасі ліквідували російського футболіста
"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста"Шахтар" оголосив про трансфер бразильського футболіста
Последние новости
Подгружаем последние новости