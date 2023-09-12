"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві

Антоні потрапив у скандал через звинувачення з боку своєї колишньої дівчини.

"Манчестер Юнайтед" вирішив тимчасово усунути бразильського вінгера команди Антоні, інформує ZN.ua .

Антоні © Transfermarkt

Про це повідомив офіційний сайт англійського клубу.

Колишня дівчина 23-річного футболіста Габріела Каваллін звинуватила його у побиттях та інших формах насильства, після чого бразилця було виключено із заявки національної збірної.

У МЮ також визнали звинувачення, тому Антоні не повернеться до тренувань із командою, поки не відповість та не залагодить ситуацію.

"Клуб засуджує акти насильства та жорстокого поводження. Ми розуміємо важливість захисту всіх учасників ситуації та визнаємо її вплив на тих, хто пережив насильство", – сказано у заяві "Ман Юнайтед".

Антоні перейшов у МЮ з "Аяксу" влітку минулого року за 95 мільйонів євро.