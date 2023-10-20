Легендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку Палестини

Гравець різко висловився на адресу француза.

Колишній ізраїльський голкіпер Дуду Ават відповів форварду "Аль-Іттіхада" Каріму Бензема на його слова про бомбардування Сектору Газа, інформує ZN.ua.

Легендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку Палестини
© Ittihad Club / Twitter

"Ти великий сучий син", - написав Ават п'ятьма мовами у твіттері.

Раніше Бензема висловився за підтримку жителів Сектору Газа і звинуватив Ізраїль у "несправедливих обстрілах".

Перемржець "Золотого м'яча"-2022 Карім Бензема виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії з літа, коли перейшов із мадридського "Реала". Форвард був капітаном іспанського клубу.

45-річний Дуду Ават раніше виступав за збірну Ізраїлю, провівши 71 матч за команду. Також він грав за "Маккабі" Хайфа та "Хапоель" Хайфа, "Расінг", "Депортіво" та "Мальорку".

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики палестинського ісламського руху ХАМАС розпочали несподівану та масштабну атаку на Ізраїль. Терористи вторглися на територію країни та почали вбивати мирних жителів, а також брали їх у полон. Наразі обидві сторони ведуть бойові дії, а Ізраїль може розпочати наземну операцію у Секторі Газа.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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