Колишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаном

Спортсмена не вдалося врятувати.

Учора, 27 жовтня, під час матчу британської Вищої хокейної ліги (EIHL) між "Ноттінгем Пантерз" та "Шефілд Стілерз" загинув гравець "пантер" Адам Джонсон, інформує ZN.ua .

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Нападнику розрубали горло ковзаном після невдалого зіткнення із суперником. Кров ринула прямо на лід. Його доправили до лікарні, але врятувати 29-річного спортсмена лікарям не вдалося.

"Адам, наш номер 47, був не лише видатним хокеїстом, а й чудовим товаришем по команді та неймовірною людиною, у якої все життя було попереду", - написали в повідомленні прес-служба "Ноттінгема".

Зазначимо, що за свою кар'єру Джонсон пограв у НХЛ . Там він провів 13 матчів за "Пітсбург".

В Англію хокеїст вирушив минулого літа. На момент трагедії Адам був на третьому місці у списку найкращих бомбардирів команди.