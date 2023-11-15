Колишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаном

Спортсмена не вдалося врятувати.

Учора, 27 жовтня, під час матчу британської Вищої хокейної ліги (EIHL) між "Ноттінгем Пантерз" та "Шефілд Стілерз" загинув гравець "пантер" Адам Джонсон, інформує ZN.ua.

Колишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаном
© NHL

Нападнику розрубали горло ковзаном після невдалого зіткнення із суперником. Кров ринула прямо на лід. Його доправили до лікарні, але врятувати 29-річного спортсмена лікарям не вдалося.

"Адам, наш номер 47, був не лише видатним хокеїстом, а й чудовим товаришем по команді та неймовірною людиною, у якої все життя було попереду", - написали в повідомленні прес-служба "Ноттінгема".

Зазначимо, що за свою кар'єру Джонсон пограв у НХЛ. Там він провів 13 матчів за "Пітсбург".

В Англію хокеїст вирушив минулого літа. На момент трагедії Адам був на третьому місці у списку найкращих бомбардирів команди.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський поясУкраїнський боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський пояс
"Виходить, що я рекламую його": Усик не захотів говорити про Ф'юрі з журналістами"Виходить, що я рекламую його": Усик не захотів говорити про Ф'юрі з журналістами
У правилах футболу розглядають можливість запровадження тимчасового видалення гравця за суперечки з арбітромУ правилах футболу розглядають можливість запровадження тимчасового видалення гравця за суперечки з арбітром
Україна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо за участю росіян та білорусівУкраїна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо за участю росіян та білорусів
Колишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаномКолишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаном
Блок рекламы


Похожие новости
Легендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку ПалестиниЛегендарний ізраїльський голкіпер образив одного з найкращих футболістів світу через підтримку Палестини
Колишній футболіст "Челсі" та "Реала" завершив кар'єру у 32 рокиКолишній футболіст "Челсі" та "Реала" завершив кар'єру у 32 роки
Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024
На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батутіНа фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті
"Противно приїжджати до РФ": російський хокеїст з НХЛ висловився про війну в Україні"Противно приїжджати до РФ": російський хокеїст з НХЛ висловився про війну в Україні
Фінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіянФінляндія та Естонія знялися з ЧС з гімнастики через участь росіян
УАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги наційУАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги націй
"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві"Манчестер Юнайтед" усунув футболіста через звинувачення у насильстві
ЗСУ на Запорізькому напрямку ліквідували російського хокеїстаЗСУ на Запорізькому напрямку ліквідували російського хокеїста
Африканська збірна відмовилася від матчу проти РосіїАфриканська збірна відмовилася від матчу проти Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости