Футзалістів українського клубу приведено в бойову готовність через обстріли росіян

Клуб футзалістів через війну знявся зі змагань.

Футзалістів українського клубу приведено в бойову готовність через обстріли росіян
© Фото з відкритих джерел

Футзальний клуб "Рятувальник" припинив виступи у чемпіонаті України, інформує ZN.ua.

Повідомляється, що причиною такого рішення є приналежність гравців та персоналу клубу до Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України та переведення їх у стан повної бойової готовності, зумовленої посиленням військової агресії Росії на прикордонних територіях України.

Через це "Рятувальнику" буде зараховано технічні поразки з рахунком 0:5 у матчах Екстраліги проти хмельницького "Сокола" та столичного "SkyUp", а також у матчі Кубка України проти івано-франківського "Урагану".

Зазначимо, що цього сезону "Рятувальник" не здобув жодної перемоги, зігравши п'ять разів внічию і зазнавши 20 поразок.

Клуб "Рятувальник" базується в місті Ромни Сумської області, яка щодня зазнає обстрілів від російських окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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