Чергові росіяни відмовилися від поїздки на Олімпіаду-2024

Окупантів не буде у Парижі.

Глава Російської федерації стрілянини з лука Володимир Єшеєв повідомив про те, що лучники не братимуть участі у відборі на Олімпіаду-2024, інформує ZN.ua.

Чергові росіяни відмовилися від поїздки на Олімпіаду-2024
© МОК

Він розповів про те, що спортсмени не захотіли їхати на Ігри у нейтральному статусі:

"Виконком федерації схвалив участь спортсменів у нейтральному статусі, але вони самі не виявили зацікавленості у поїздці на Олімпіаду", - сказав Єшеєв.

Нагадаємо, МОК допустив представників Росії та Білорусі до відбору на Ігри-2024 лише в індивідуальних видах спорту. Атлети, які публічно підтримали війну в Україні чи пов'язані із силовими структурами, не зможуть набути нейтрального статусу.

Літня Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі та інших містах Франції.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
У Грузії після історичної футбольної перемоги нагадали росіянам про окуповані територіїУ Грузії після історичної футбольної перемоги нагадали росіянам про окуповані території
Чергові росіяни відмовилися від поїздки на Олімпіаду-2024Чергові росіяни відмовилися від поїздки на Олімпіаду-2024
Блок рекламы


Похожие новости
"Буде видно": у ФІФА відмовилися однозначно відповідати про допуск росіян на ЧС-2026"Буде видно": у ФІФА відмовилися однозначно відповідати про допуск росіян на ЧС-2026
Джокович обіграв росіянина у фіналі US Open-2023Джокович обіграв росіянина у фіналі US Open-2023
Країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024Країни Північної Європи закликали МОК не допускати росіян та білорусів на Олімпіаду-2024
МОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмеженьМОК розглядає питання допуску росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 з низкою обмежень
УЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрівУЄФА запросив росіянина на щорічну зустріч футбольних арбітрів
Відомий спортсмен створив сторінку на OnlyFans заради поїздки на Олімпіаду-2024Відомий спортсмен створив сторінку на OnlyFans заради поїздки на Олімпіаду-2024
Відомий український боксер кинув виклик росіянинуВідомий український боксер кинув виклик росіянину
Українські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусівУкраїнські дзюдоїсти відмовилися їхати на турнір до Таджикистану через допуск росіян і білорусів
Російські важкоатлети не виступатимуть у кваліфікації на Олімпіаду-2024Російські важкоатлети не виступатимуть у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024Європейський союз дзюдо підтримав участь росіян та білорусів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024
Последние новости
Подгружаем последние новости