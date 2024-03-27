Чергові росіяни відмовилися від поїздки на Олімпіаду-2024

Окупантів не буде у Парижі.

Глава Російської федерації стрілянини з лука Володимир Єшеєв повідомив про те, що лучники не братимуть участі у відборі на Олімпіаду-2024, інформує ZN.ua .

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Він розповів про те, що спортсмени не захотіли їхати на Ігри у нейтральному статусі:

"Виконком федерації схвалив участь спортсменів у нейтральному статусі, але вони самі не виявили зацікавленості у поїздці на Олімпіаду", - сказав Єшеєв.

Нагадаємо, МОК допустив представників Росії та Білорусі до відбору на Ігри-2024 лише в індивідуальних видах спорту. Атлети, які публічно підтримали війну в Україні чи пов'язані із силовими структурами, не зможуть набути нейтрального статусу.

Літня Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі та інших містах Франції.