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2024-03-27
Чергові росіяни відмовилися від поїздки на Олімпіаду-2024
Окупантів не буде у Парижі.
Глава Російської федерації стрілянини з лука Володимир Єшеєв повідомив про те, що лучники не братимуть участі у відборі
© МОК
Він розповів про те, що спортсмени не захотіли їхати на Ігри у нейтральному статусі:
"Виконком федерації схвалив участь спортсменів у нейтральному статусі, але вони самі не виявили зацікавленості у поїздці на Олімпіаду", - сказав Єшеєв.
Нагадаємо, МОК допустив представників Росії та Білорусі до відбору на Ігри-2024 лише в індивідуальних видах спорту. Атлети, які публічно підтримали війну в Україні чи пов'язані із силовими структурами, не зможуть набути нейтрального статусу.
Літня Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня у Парижі та інших містах Франції.
Олексій Леонічев, ZN.ua