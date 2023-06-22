Відомий спортсмен створив сторінку на OnlyFans заради поїздки на Олімпіаду-2024

Мексиканець не має фінансів на участь в Іграх.

Мексиканський стрибун у воду Дієго Бальєса завів сторінку на OnlyFans для збору грошей на підготовку до літньої Олімпіади-2024 у Парижі, інформує ZN.ua .

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"Мені спало на думку завести аккаунт тому, що завжди шукаєш спосіб заробити. Я допомагаю собі, своїй матері, мені потрібно оплачувати рахунки. Я щасливий, що люди, які відвідували мою сторінку, були дуже хороші і поводилися поважно. Сподіваюся, так буде і надалі. Доходи, які я отримую від OnlyFans, вкрай нестабільні, але ці гроші - все одно хороша підмога", - розповів Бальєса.

Дієго Бальєса є бронзовим призером чемпіонату світу-2019, а на минулій Олімпіаді-2020 у Токіо посів четверте місце.

Зазначимо, що з січня в Мексиці тимчасово припинилося фінансування водних видів спорту, оскільки президента національної федерації було усунуто за невідповідність стандартам управління.

OnlyFans - сервіс підписки на контент, який включає також фото і відео відвертого змісту. Підписка на сторінку 28-річного спортсмена коштує 15 доларів на місяць.